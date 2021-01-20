إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في أجدابيا

جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت اللجنة في إيجازها اليومي المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا تسلم 16 مسحة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 14 عينة وإيجابية عينتين بواقع حالة جديدة وأخرى مخالطة.

- النجار يتوقع «زيادة ملحوظة» في إصابات «كورونا».. ويحذر: النظام الصحي «تحت الضغط»



والأسبوع الماضي، حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» على التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.