اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 02:32 مساء
مقبرة جماعية في ترهونة، (أرشيفية: هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن المقبرة في منطقة مشروع الربط، وجار حاليا أعمال انتشال رفات الجثث فيها، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم توضح الهيئة عدد الجثث المكتشفة بالمقبرة.

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ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، التعرف على هوية عدد من الجثث المنتشلة في ترهونة، لم تحدده.

جاء ذلك بعد زيارة هذه الأسر معرض المتعلقات الشخصية الذي أقامته اللجنة المكلفة بشأن الإشراف على فتح المقابر الجماعية.

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