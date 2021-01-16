التعرف على هوية جثث مكتشفة بمقابر جماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 11:25 مساء
متعلقات خاصة بجثث مكتشفة حديثا بمقابر جماعية في ترهونة، 16 يناير 2021. (عدل الوفاق)

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، السبت، تعرف عدد، لم تحدده، من أسر المفقودين من مدينة ترهونة على هوية أقاربهم بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة.

جاء ذلك بعد زيارة هذه الأسر لمعرض المتعلقات الشخصية الذي أقامته اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم «411» لسنة 2020 بشأن الإشراف على فتح المقابر الجماعية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».

- «عدل الوفاق»: التعرف على هوية بعض الجثث المكتشفة بمقابر جماعية في ترهونة

وأشار البيان إلى التعرف على  جثة المواطن خالد علي مسعود انديش المفقود بتاريخ 21 ديسمبر 2019، عن طريق شقيقه، الذي تعرف على ملابسه والعلامات المميزة بجسمه ومقتنياته الشخصية.

ومن المقرر استمرار المعرض مفتوحا حتى تتمكن عائلات المفقودين من مدينة ترهونة من زيارته لمساعدتها في التعرف على أقاربهم من خلال الاطلاع على الملابس، والمتعلقات الشخصية المعروضة.

متعلقات خاصة بجثث مكتشفة حديثا بمقابر جماعية في ترهونة، 16 يناير 2021. (عدل الوفاق)
متعلقات خاصة بجثث مكتشفة حديثا بمقابر جماعية في ترهونة، 16 يناير 2021. (عدل الوفاق)
متعلقات خاصة بجثث مكتشفة حديثا بمقابر جماعية في ترهونة، 16 يناير 2021. (عدل الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» تؤجل العمل بشروط الاستخدام الجديدة