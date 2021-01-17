5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء خلال يومين

عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، الأحد، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثماني حالات اشتباه.

جاء ذلك في نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، والتي كشفت عن استقبال المركز يومي الجمعة والسبت، 155 مترددًا موزعين بواقع 103 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و52 من خارج المدينة.

- 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء خلال يومين

وحسب النشرة، فقد تم ارسال عدد، لم تحدده، من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

والجمعة، أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالبيضاء تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مع وجود عشر حالات اشتباه.