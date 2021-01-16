بدء الاقتراع في الانتخابات البلدية بصبراتة وتاجوراء

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بصبراتة، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

فتحت مراكز الاقتراع في كل من بلديتي صبراتة وتاجوراء أبوابها بداية من التاسعة صباح اليوم السبت من أجل التصويت في الانتخابات المحلية. ومن المقرر إغلاق باب التصويت في السابعة مساء اليوم السبت.

ووصل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، وفريق مرافق له لبلدية صبراتة لمتابعة سير الانتخابات، حسب اللجنة، التي أكدت أن عملية الاقتراع تسير من دون وجود أية معوقات أمنية.

ويحق لـ23 ألفا و565 شخصا (مسجلين)، أن يصوتوا في الانتخابات ببلدية تاجوراء، موزعين إلى 31 مركزا انتخابيا، بينما في صبراتة يحق لـ24 ألفا و168 شخصا التصويت في 22 مركزا انتخابيا.

جانب من تأمين الانتخابات البلدية في صبراتة، 16 يناير 2021 (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

خارج لجنة انتخابية في صبراتة، 16 يناير 2021 (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

خارج لجنة انتخابية في صبراتة، 16 يناير 2021 (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

جانب من عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية بصبراتة، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

جانب من عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية بصبراتة، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)