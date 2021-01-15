البعثة الأممية: إحراز «تقدم كبير» في محادثات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 08:15 مساء
الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم, (البعثة الأممية)

قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، بشأن «بعض العقبات الرئيسية»، مضيفا: «نأمل بأن نتمكن قريبا من تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة».

 جاء ذلك في إحاطة للبعثة اليوم، حول اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، بتيسير من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز.

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وأضاف العلم أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يحرز أي تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، منذ الاجتماع الذي انعقد في تونس، رغم إنجاز 70% من خارطة الطريق، ولهذا السبب تم تشكيل اللجنة الاستشارية التي تجتمع في جنيف هذا الأسبوع، بغية الخروج بتوصيات ملموسة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موقتة موحدة تعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

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