«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 11:57 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن «ناتو مستعد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية في ظل ظروف سياسية وأمنية مقبولة».

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بمقر الحلف الأطلسي بروكسل: «نظل على استعداد لتقديم المشورة لليبيا في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية عندما تسمح الظروف السياسية والأمنية بذلك» وفق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام موريتانية. 

كما دعا جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية المعنية لدعم عملية برلين والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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وجدد الأمين العام لحلف الناتو قلقه من «الحضور الروسي» في ليبيا، قائلا إن «ناتو يرى زيادة الحضور الروسي في بحر البلطيق والبحر الأسود وشمال إفريقيا وهذا يثير قلقا بالغا». 

وتفند موسكو باستمرار وجود عسكرييها في ليبيا، مؤكدة أن المزاعم حول إرسالها «مرتزقة» إلى ليبيا لا أساس لها من الصحة معتبرة نشاطها العسكري في جميع المناطق يتطابق مع القانون الدولي، وأن الغرب يستغل مزاعم الخطر الروسي لأغراض سياسية.

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