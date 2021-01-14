أمراجع غيث: تجهيز الميزانية الموحدة خلال 10 أيام

أمراجع غيث (يسار) خلال لقائه الثني بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، 14 يناير 2021. (الحكومة الموقتة)

كشف وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف إدارة الوزارة التابعة للحكومة الموقتة أمراجع غيث، الخميس، عن تجهيز اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، هذه الميزانية خلال عشرة أيام.

جاء ذلك خلال لقاء غيث مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، حيث أطلع الأخير على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

وخلال اللقاء، قدم غيث «شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزًا في أي من بنودها»، مؤكدًا أن اللجنة الموحدة بدأت بالفعل «اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال عشرة أيام».

- اجتماع البريقة: اتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي وإعداد تصور نهائي للميزانية خلال أيام

واستضافت مدينة البريقة، الثلاثاء، اجتماعا خصص لمناقشة توحيد الميزانية العامة للدولة، حضره وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة أمراجع غيث، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ «كفاءة الإنفاق»، إضافة إلى «تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021»، علاوة على ضرورة الاتفاق على «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة».

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، أن اللجنة المالية المشتركة باشرت عبر تطبيق «زوم» اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة، وذلك «تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة».