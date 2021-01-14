أمراجع غيث: تجهيز الميزانية الموحدة خلال 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 02:44 مساء
أمراجع غيث (يسار) خلال لقائه الثني بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، 14 يناير 2021. (الحكومة الموقتة)

كشف وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف إدارة الوزارة التابعة للحكومة الموقتة أمراجع غيث، الخميس، عن تجهيز اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، هذه الميزانية خلال عشرة أيام.

جاء ذلك خلال لقاء غيث مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، حيث أطلع الأخير على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

وخلال اللقاء، قدم غيث «شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزًا في أي من بنودها»، مؤكدًا أن اللجنة الموحدة بدأت بالفعل «اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال عشرة أيام».

- اجتماع البريقة: اتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي وإعداد تصور نهائي للميزانية خلال أيام

واستضافت مدينة البريقة، الثلاثاء، اجتماعا خصص لمناقشة توحيد الميزانية العامة للدولة، حضره وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة أمراجع غيث، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ «كفاءة الإنفاق»، إضافة إلى «تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021»، علاوة على ضرورة الاتفاق على «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة».

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، أن اللجنة المالية المشتركة باشرت عبر تطبيق «زوم» اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة، وذلك «تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
الديلاوي لـ«بوابة الوسط»: ترقبوا الترسانة في ثوبه الجديد بعد التغييرات الجذرية ...
رياضة محلية
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)