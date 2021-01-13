«العامة للتفتيش» تبحث مع شركة سرت منظومة القياس لبدء الإنتاج من حقل L3PD

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 03:23 مساء
بحث الاستعدادات لبدء الإنتاج من حقل L3PD., 13 يناير 2021 (شركة سرت للنفط)

ناقشت الإدارة العامة للتفتيش والقياس، وقطاع العمليات والإنتاج والادارة الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، آليات منظومة القياس المقترحة لقياس النفط الخام التي تخطط لها الشركة، ضمن الاستعدادات لبدء الإنتاج من حقل L3PD.

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، دار نقاش خلال الاجتماع لاستعراض المواصفات الفنية المقترحة بالمطابقة مع المواصفات القياسية الصادرة من الهيئات الدولية، وبما تقتضيه متطلبات دليل القياس الليبي المعتمد من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وثمّنت الإدارة العامة للتفتيش والقياس، حرص مجلس إدارة شركة سرت على أن تكون جميع منظومات القياس بنطاق عملياتها وفقا للمواصفات القياسية الدولية.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على كل المتطلبات التي ستساهم في تركيب منظومة متكاملة تفي بأغراض الدقّة، وبما يتماشى مع الظروف التشغيلية للحقل ومواصفات الخام المزمع إنتاجه منه، وفق خطة الشركة المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط.

حضر الاجتماع المهندس علي الساعدي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة، والمهندس مصطفى همّاد عضو لجنة الإدارة للعمليات بشركة سرت، ومديرو الإدارات والمختصون من الجانبين.

بحث الاستعدادات لبدء الإنتاج من حقل L3PD., 13 يناير 2021 (شركة سرت للنفط)
بحث الاستعدادات لبدء الإنتاج من حقل L3PD., 13 يناير 2021 (شركة سرت للنفط)
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