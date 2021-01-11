«يونيسف» ترحب بإعادة فتح المدارس الليبية و«تلتزم» بدعم «تعليم الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 09:10 مساء
طلاب يرتدون الكمامات في أحد الفصول. (أرشيفية:تعليم الوفاق)

رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بإعلان وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوفاق إعادة فتح المدارس، مبدية تحمسها «لاستئناف الطلاب التعلم حضوريا مع الالتزام بتدابير الوقاية من وباء كوفيد 19».

وحسب المنظمة في بيان اليوم الاثنين، أكد الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا عبد القادر موسى ، التزام المنظمة «بدعم الحكومة الليبية خلال هذه الأوقات الاستثنائية والصعبة، مع عودة الطلاب إلى المدرسة، نحتاج جميعًا إلى العمل معًا لضمان أن يكون هذا الانتقال سلسًا وآمنًا للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور».

وفي العام 2020 أعادت «يونيسف» تأهيل 31 مدرسة في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لليبيا، مما وفر بيئات تعليمية محسنة لما يقرب من 867 18 طفلاً. كما نظمت المنظمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة عمل لمدة يومين بعنوان «العودة بأمان إلى المدرسة»، التي تضمنت إجراءات مكافحة العدوى والوقاية والمكافحة لموظفي التعليم، وفق بيان «يونسكو».

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ويوم الأحد، دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، مراقبي التعليم في البلديات المختلفة إلى الالتزام بالخطوات الجديدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع العودة «الآمنة» للدراسة، كاشفة عن هذه الخطوات. وأوضحت أن هذه الخطوات تشمل تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات والالتزام بتنفيذ الإطار الوبائي المعتمد. والتعاون التام مع اللجان العليا والعلمية لمكافحة جائحة كورونا بالبلديات التابعين لها وتقديم كافة المعلومات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة منهم بالخصوص. والتعاون مع مكاتب الخدمات الصحية بالبلديات من أجل المتابعة اليومية للحالة الوبائية بالمنطقة.

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