السفارة الأميركية: تسليم فصول مدرسية جاهزة إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 10:34 صباحا
المستلزمات التي جرى تسليمها من الجانب الأميركي إلى درنة. (السفارة الأميركية في ليبيا)

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأحد، تسليم مكتب المبادرات الانتقالية (OTI) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية  38 فصلاً دراسيًّا جاهزًا و8 مكاتب مسبقة الصنع مع جميع لوازمها إلى مدينة درنة.

وقالت السفارة إن تقديم هذه المستلزمات جرى في أواخر العام 2020، «وذلك من أجل إحياء التعليم في حيين محرومين من الخدمات التي كانت تحت سيطرة فئات متطرفة حتى العام 2018».

ويقوم دعم مكتب المبادرات الانتقالية بتسريع التعافي الشامل في درنة لضمان «منع ترسخ التطرف مرة أخرى»،وفق السفارة، التي أشارت إلى أن مكتب المبادرات الانتقالية سلم بذلك أكثر من 11 ألفًا و200 مكتب للفصول الدراسية إلى درنة وطرابلس ومصراتة وسبها، بالشراكة مع «وزارة التربية والتعليم».

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