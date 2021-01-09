السراج يبحث مع نورلاند في روما «التقدم المحرز» في مسارات حل الأزمة الليبية

السراج (يمين) خلال لقائه في روما السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، 9 يناير 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، بمقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مستجدات الوضع في ليبيا و«ما تحقق من تقدم في مسارات حل الازمة الليبية «المسار العسكري- الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن الاجتماع أكد «ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وحتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي».

- «المضي في المسار السياسي» محور مشاورات السراج مع وليامز في روما

وفي وقت سابق اليوم، بحث السراج، في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن وليامز «رحبت بما أبداه السراح من التزام بتسخير كل الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة».

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، فقد بدأ السراج زيارة «غير معلنة» تستمر يومين إلى إيطاليا، الخميس. وأمس الجمعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال استقباله السراج «أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021».