«مكافحة الأمراض» سبها يعلن تسجيل 23 إصابة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 07:02 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الخميس، وست حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة في تراغن.

ولفت المركز إلى أن مختبر سبها استقبل 75 عينة خاصة بفحص فيروس «كورونا المستجد»، أظهرت نتائج التحاليل سلبية 52 حالة، وإيجابية 23 عينة، منها 22 حالة جديدة، وحالة واحدة مخالطة.

ولفت المركز إلى أن حالات الإصابة توزعت على سبها بعشر حالات جديدة، والشاطئ بست حالات جديدة، وسمنو بثلاث حالات، منها حالتان جديدتان وحالة مخالطة.

وسجلت كل من تراغن والغريفة وبنت بيه والشويرف حالة لكل منها.

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