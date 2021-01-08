تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًا

جواز سفر ليبي. (أرشيفية: الإنترنت).

أدرج تصنيف عالمي جديد لعام 2021، جواز السفر الليبي ضمن أسوا جوازات السفر في العالم جنبا إلى جانب مع نيبال وكوريا الشمالية وسوريا والعراق بسبب القيود المفروضة على حرية المواطنين الحاملين له في السفر والتنقل بين مختلف الدول.ويقيس مؤشر «هينلي باسبورت إندكس» الصادر لخميس ، قوة جوازات السفر من حيث التنقل ضمن قائمة لأقواها وأضعفها حول العالم خلال الربع الأول من العام 2021.

ويتيح جواز السفر الليبي للمواطنين التنقل بدون تأشيرة إلى 38 وجهة فقط في العالم وفق تصنيف «هينلي باسبورت إندكس» ليكون ضمن الـ10 مراتب الأخيرة قبل كوريا الشمالية (39 وجهة) وبالمرتبة نفسها مع نيبال (38) وبعد فلسطين (37) والصومال واليمن (33) وباكستان (32) وسوريا (29) والعراق (28)، أفغانستان (26). ويعتمد مؤشر هينلي لجوازات السفر الذي بدأ إصداره منذ عام 2005 من قبل شركة «هينلي آند بارتنرز» التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي.

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وعربيًا تصدر جواز السفر الإماراتي القائمة بين الدول العربية، حيث احتلّ المركز 16 عالميًا، ويسمح لحامله بدخول 173 دولة حول العالم بدون تأشيرة. أما عالميا فقد كشف أن اليابان تمتلك أقوى جواز سفر في العالم للعام الرابع على التوالي. حيث يمكن لمواطني الدولة زيارة 191 دولة حول العالم بدون تأشيرة. في المركز الثاني، جاء جواز السفر السنغافوري الذي يمكن من زيارة 190 دولة بدون تأشيرة، متبوعًا في المركز الثالث بكل من كوريا الجنوبية وألمانيا، والذي يمكن لحامله زيارة 189 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

وحل في المركز الرابع فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا، حيث يتيح جواز سفر هذه الدول زيارة 188 دولة بدون تأشيرة، أما المرتبة الخامسة فتشاركتها الدنمارك والنمسا، ويتيح جوازهما زيارة 187 دولة بدون تأشيرة. ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تقدّم جواز السفر البريطاني في الترتيب من المركز الثامن في بداية عام 2020 إلى المركز السابع هذا العام إلى جانب جواز السفر الأميركي، حيث يمكن لحامل أي جواز منهما زيارة 185 دولة حول العالم بدون تأشيرة.