باشاغا يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر ومراعاة المرضى وكبار السن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 03:00 مساء
اجتماع باشاغا مع مسؤولي مصلحة الجوازات، 30 ديسمبر 2019، (داخلية الوفاق)

وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين بضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط معدة لهذا الشأن.

وأعطى باشاغا، خلال لقائه مسؤولي مصلحة الجوازات والجنسية، تعليماته بتطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وطالب الوزير خلال اللقاء بمراعاة ظروف المواطنين، من خلال استخراج الجوازات العاجلة للمرضى وكبار السن.

من جهتهم، أعطى المشاركون في الاجتماع شرحا حول عمل لجنة تطوير جواز السفر، حيث ثمّن باشاغا جهود مصلحة الجوازات من أجل خدمة المواطن الليبي في الداخل والخارج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟