بدء إجراءات صيانة 6 مدارس في تاجوراء

اجتماع في تاجوراء لمناقشة صيانة المدارس المتضررة جراء الاشتباكات، 5 يناير 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)

أعلنت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، الثلاثاء، بدء الإجراءات التنفيذية لصيانة خمس مدارس تضررت جراء الاشتباكات بمنطقة تاجوراء، إضافة إلى استكمال صيانة مدرسة «الشعلة»، إضافة إلى توفير أي نواقص خاصة بالعملية التعليمية.



جاء ذلك خلال اجتماع مراقب التعليم في تاجوراء مع مدير مصلحة المرافق التعليمية وعدد من مراقبي التعليم، لمناقشة صيانة المدارس المتضررة جراء «الاشتباكات التي شهدتها الفترة الماضية»، حسب بيان منشور على صفحة مراقبة تعليم تاجوراء بموقع «فيسبوك».

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وخلص الاجتماع كذلك إلى عقد اجتماع غدًا الأربعاء داخل مدرسة «الشعلة» بحضور مراقب التعليم، ومدير مكتب المتابعة بمصلحة المرافق التعليمية، والمهندس المشرف على صيانة المدرسة، وكذلك مقاول المشروع؛ بهدف حل المشكلات التي تواجه استكمال أعمال الصيانة بالمدرسة.

اجتماع في تاجوراء لمناقشة صيانة المدارس المتضررة جراء الاشتباكات، 5 يناير 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)

اجتماع في تاجوراء لمناقشة صيانة المدارس المتضررة جراء الاشتباكات، 5 يناير 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)

اجتماع في تاجوراء لمناقشة صيانة المدارس المتضررة جراء الاشتباكات، 5 يناير 2020. (مراقبة تعليم تاجوراء)