48.8 % نسبة النجاح بامتحانات الثانوية العامة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 03:44 مساء
عضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 2019-2020، سالمة الكرطال، تتفقد سير الامتحانات في تاجوراء، 9 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

أعلنت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم الأربعاء، تقدم 446 طالبا وطالبة إلى الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019- 2020 ببلدية تاجوراء.

وأشارت المراقبة عبر بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى نجاح 218 طالبا، فيما رسب 228 آخرون، بنسبة نجاح بلغت 48.88%.

- «تعليم الوفاق»: اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية بنسبة نجاح 43.28%

وفي وقت سابق، اعتمد وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي «2019 - 2020»، بنسبة نجاح 43.28%. وأدى امتحان الثانوية 70 ألفا و150 طالبا وطالبة، موزعين بواقع 54 ألفا و449 في القسم العلمي، و15 ألفا و701 في القسم الأدبي.

وسجلت نسبة النجاح في القسم العلمي بواقع 44.97%، و37.41% للقسم الأدبي، ويخوض 29 ألفا و879 طالبا الدور الثاني في القسم العلمي، مقابل تسعة آلاف و818 طالبا بالقسم الأدبي.

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