«تعليم الوفاق»: اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية بنسبة نجاح 43.28%

عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي «2019 - 2020»، بنسبة نجاح 43.28%.

وأدى امتحان الثانوية 70 ألفا و150 طالبا وطالبة، موزعين بواقع 54 ألفا و449 في القسم العلمي، و15 ألفا و701 في القسم الأدبي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وسجلت نسبة النجاح في القسم العلمي بواقع 44.97%، و37.41% للقسم الأدبي، ويخوض 29 ألفا و879 طالبا الدور الثاني في القسم العلمي، مقابل تسعة آلاف و818 طالبا بالقسم الأدبي.