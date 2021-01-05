«النهر الصناعي»: تنفيذ صيانة ستسهم في انتظام ضح المياه إلى المنطقة الغربية

كوادر فنية في موقع الشويرف بجهاز النهر الصناعي، 4 يناير 2021، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» تنفيذ أعمال صيانة ستسهم في انتظام تدفق المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط لتغذية غالبية مدن المنطقة الغربية.

ونفذت الكوادر الفنية بموقع الشويريف الأعمال خلال أسبوع، وتضمنت فك وتركيب صمامات تحكم بالمنظومة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى بدء أعمال تعبئة المياه عبر المسارين، ورفع معدل التدفق تدريجيا وفق المواصفات الفنية؛ تمهيدا لضخ المياه تدريجيا للمدن ومناطق الاستهلاك التي انقطعت عنها، مضيفا أن الجهاز سيعلن لاحقا موعد وصول المياه، حالما تكتمل البيانات الفنية لأعمال المراقبة.