مؤسسة النفط تستحوذ على حصة «يارا» في «الليبية النرويجية للأسمدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 09:59 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط، طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

استحوذت المؤسسة الوطنية للنفط على حصة شركة «يارا» النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، البالغة 50%.

وقالت المؤسسة إن الأمر تم يوم الخميس الماضي «بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف، وأخذ الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة حسب التشريعات النافذة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى «إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار».

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وأضاف أن تعاون شركة «يارا» كان له «دور بارز في إتمام هذه الصفقة بطريقة ودية تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف، ما سيمكِّن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع، وإجراء العَمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها، والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها».

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