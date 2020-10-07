مناقشة أنشطة «الليبية النرويجية للأسمدة» خلال اجتماع مع مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 09:58 مساء
جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة في طرابلس، 7 أكتوبر 2020. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا فنيًّا مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي (قاعة السرير)، بالعاصمة طرابلس، بالربط عبر الدوائر المغلقة مع الشركة الليبية النرويجية بمنطقة البريقة.

وناقش الاجتماع سير عمليات التشغيل والإنتاج خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس الماضي، إضافة إلى مستهدفات العام 2020/2021، والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة التي اتخذتها الشركة بمواقعها للوقاية من جائحة «كورونا»، وآلية التعامل مع الجائحة طيلة الفترة الماضية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الشركة القائمة للعام 2020 ، والمُرَحّلة للعام 2021 ، علاوة على التحديات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، وأهم أنشطة الصيانة التي تم إنجازها .

وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من، مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية خالد عبدالله جويلي، ومديري الإدارات المعنية، والمهندسين والفنيين، ومن جانب الشركة الليبية النرويجية للأسمدة كل من المدير التنفيذي المكلّف الدكتور عوض المبروك، ومديري الإدارات المختصّة.

جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة في طرابلس، 7 أكتوبر 2020. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة في طرابلس، 7 أكتوبر 2020. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة في طرابلس، 7 أكتوبر 2020. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة في طرابلس، 7 أكتوبر 2020. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة في طرابلس، 7 أكتوبر 2020. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
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