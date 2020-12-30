ردا على «مالية الوفاق».. «المركزي»: نفذنا جميع حوالات منح الطلاب بالخارج

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، قيامه بتغطية حسابات الباب الثالث، الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج.

جاء ذلك ردا على بيان صدر اليوم، عن وزارة المالية في حكومة الوفاق حول مستحقات الطلبة بالخارج، لفت إلى أن المصرف «لم يقم بتغطية حسابات الخزانة العامة».

- «مالية الوفاق»: «المركزي» لم يقم بتغطية حسابات الخزانة العامة

وفي بيان، أشار المصرف إلى تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020، وإبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج، وأكد أنه «لا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص».



وذكرت وزارة المالية في بيانها، أنه «من باب الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة الليبيين بالخارج».