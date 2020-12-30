ردا على «مالية الوفاق».. «المركزي»: نفذنا جميع حوالات منح الطلاب بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 03:56 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، قيامه بتغطية حسابات الباب الثالث، الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج.

جاء ذلك ردا على بيان صدر اليوم، عن وزارة المالية في حكومة الوفاق حول مستحقات الطلبة بالخارج، لفت إلى أن المصرف «لم يقم بتغطية حسابات الخزانة العامة».

- «مالية الوفاق»: «المركزي» لم يقم بتغطية حسابات الخزانة العامة

وفي بيان، أشار المصرف إلى تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020، وإبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج، وأكد أنه «لا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص».
 
وذكرت وزارة المالية في بيانها، أنه «من باب الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة الليبيين بالخارج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا
ليبيا
«فرانس برس»: الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى «إسرائيل» بعد سجنه 30 عاما في أميركا
دولى
بريطانيا ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»
دولى
الجيش السويسري يصدر قرارًا لحماية المجال الجوي
دولى
تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
رقم غير مسبوق.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في بريطانيا
دولى
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
بحضور السايح ووليامز.. اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تناقش القواعد ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبها تسجل أطول فترة إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن بـ125 يوما