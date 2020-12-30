مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 01:07 مساء
لاجئون عائدون إلى رواندا من ليبيا، 30 ديسمبر 2020، (مفوضية اللاجئين)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، إجلاء 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا، في رحلة هي الرابعة والأخيرة من نوعها في العام 2020.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستستأنف الرحلات القادمة العام 2021، حسب بيان على صفحة مكتبها في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: منظمة إنسانية: فقدان أثر 13 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

وانطلقت الرحلة بعد ظهر الثلاثاء الماضي من طرابلس متجهة إلى مطار كيغالي الدولي، حيث رحب موظفو المفوضية والسلطات الرواندية بالمجموعة ورافقوهم إلى المركز الذي سيستضافون فيه.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت اعتراض 11891 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر مقارنة بـ9225 شخصا في العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
رقم غير مسبوق.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في بريطانيا
دولى
مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
بحضور السايح ووليامز.. اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تناقش القواعد ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرصاد الجوية الفرنسية: 2020 كان العام الأكثر سخونة في البلاد منذ عام 1900