أكثر من 11 ألف مهاجر أعيد إلى ليبيا منذ بداية 2020.. و316 التهمهم البحر

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن اعتراض 11891 مهاجرا غير قانوني وتم إعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر مقارنة بـ9225 في العام 2019.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، إن من بين المهاجرين الذين تم اعتراضهم هذا العام 811 امرأة و711 طفلا. موضحة أيضا أن 316 مهاجرا لقوا حتفهم وفقدان 417 آخرين على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، مقارنة بمقتل 270 مهاجرا وفقد 992 في العام 2019.

وتسببت الفوضى في ليبيا في تحويل سواحلها إلى نقطة انطلاق مفضلة للمهاجرين غير القانونيين الذين يريدون عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في أكثر من مناسبة أن ليبيا ليست ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين، في وقت لا يزال الآلاف ممن أنقذوا في البحر أو لدى اعتقالهم من قبل خفر السواحل، محتجزين في مراكز اعتقال مكتظة في ليبيا، على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لإغلاق تلك المراكز.