منظمة إنسانية: فقدان أثر 13 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 09:19 صباحا
قارب يحمل مهاجرين في مياه البحر المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت منظمة إنسانية فقدان أثر 13 مهاجرا غير شرعيين في عرض البحر المتوسط، بعدما غادروا ليبيا مستقلين قاربا.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة «سي ووتش» الألمانية: «مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يبحرون في قاربهم على طريق ملاحة وسط البحر»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الثلاثاء.

وتساءلت المنظمة في تغريدة على موقع «تويتر»: «أين هم، وما الذي تنتظره السلطات (الإيطالية) لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟ أتنتظر أن يفوت الوقت؟».

وجددت «سي ووتش» النداء من أجل «التدخل الفوري لتحديد موقع قارب المهاجرين».

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت اعتراض 11891 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر مقارنة بـ9225 شخصا في العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم غير مسبوق.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في بريطانيا
دولى
مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
بحضور السايح ووليامز.. اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تناقش القواعد ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرصاد الجوية الفرنسية: 2020 كان العام الأكثر سخونة في البلاد منذ عام 1900