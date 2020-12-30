لافروف خلال لقائه سيالة: على الليبيين اتخاذ خيار تاريخي بإنهاء الصراع (فيديو)

لافروف خلال مؤتمر مشترك مع سيالة في موسكو، 30 ديسمبر 2020، (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يتعين على الليبيين «اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة».



جاء ذلك في لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الأربعاء، حيث أكد لافروف له أن موسكو «مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».



وأضاف لافروف: «أنتم تعلمون أن روسيا مهتمة بصدق بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع مشاكل بلدكم، وسنناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وستكون تقييماتكم للخطوات التي يجب اتخاذها أيضًا مهمة بالنسبة لنا».



وأكمل موجها كلامه لسيالة: «الاجتماع المنعقد اليوم يأتي في وقت مناسب للغاية، في وقت يتم فيه تقرير مصير بلدكم دون مبالغة».



وأمس الثلاثاء، انتقد وزير الخارجية الروسي البطء في تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، واصفا الأمر بأنه «يثير القلق»، كما دعا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية في ليبيا.