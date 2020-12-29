سيالة لـ«بومبيو»: ملتزمون بتنفيذ ما أُتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 11:44 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية المفوض محمد سيالة  في رسالة إلى نظيره الأميركي مايكل بومبيو التزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما أُتفق عليه في المسارات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والانسانية، والحد من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الليبيون الذين ضاقوا ذرعا من تداعيات شن الحروب 

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها وزير الخارجية المفوض إلى بومبيو،  رداً على التهنئة التي تقدم بها الأخير بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، وفق إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية. وأشار الوزير في الرسالة إلى «ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية بما يفضي إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية»، مُثنياً على «جهود الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية». 

ويوم الخميس الماضي، نوه الوزير بومبيو  في رسالة التهنئة إلى أهمية ما تم التوصل إليه هذا العام من إتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، مع التقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية بقيادة الليبيين، مضيفاً أن قرار إجراء الانتخابات في يوم عيد الاستقلال العام القادم يكتسب اهمية خاصة، مؤكداً تركيز الولايات المتحدة على تعزيز ليبيا آمنة ومُزدهرة وموحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
60 يوما أمام اللجنة القانونية لتحديد المرجعية الأنسب لحكم ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك وغموض يلازمان مسارات الحل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»