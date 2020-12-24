في ذكرى الاستقلال.. بومبيو: سندعم الليبيين في 2021 للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 06:13 مساء
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستدعم في السنة القادمة 2021 الليبيين من أجل مساعدتهم على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي، وإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

جاء تأكيد بومبيو في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج والشعب الليبي، لمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وقال بومبيو في رسالته التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس: «أتقدم، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي، بأطيب التمنيات بعيد استقلال سعيد لرئيس الوزراء فائز السراج والشعب الليبي».

وأضاف: «كانت هذه السنة مهمة لليبيا بإعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بتاريخ 23 أكتوبر وإحراز تقدم في العملية السياسية الليبية بقيادة الليبيين، التي يسرتها الأمم المتحدة».

واعتبر بومبيو أن «قرار إجراء الانتخابات الوطنية في يوم عيد الاستقلال في سنة 2021 اتسم بأهمية خاصة»، مضيفا: «سنقوم في السنة القادمة بدعم الليبيين لتعزيز هذه النجاحات، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الزخم الملحوظ للعملية السياسية».

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن «الولايات المتحدة تركز على تعزيز ليبيا المسالمة وكذلك المزدهرة والموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها. تتمنى الولايات المتحدة عيد استقلال سعيدا لجميع الليبيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شملت والد كوشنر ومحكومين في التحقيق الروسي.. ترامب «يثير الجدل» بقرارات عفو ...
دولى
آلاف السائقين الأوروبيين يمضون ليلة الميلاد على الحدود.. وأكثر من مليون أميركي ...
دولى
بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)
سيارات
النمروش يبحث مع وزير العمل آلية استيعاب «القوى المساندة» داخل مؤسسات الدولة
ليبيا
الدوري الإيطالي: ميلان ينهي 2020 متصدراً.. وإنتر يفوز بصعوبة على فيرونا
رياضة عالمية
مليون أميركي تلقوا لقاح «كوفيد-19» حتى الآن
دولى
«الوسط» تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الاتحاد السابق محمد لاغا
رياضة محلية
وزارة الاقتصاد تحيل «توصيات» للمجلس الرئاسي لتوفير احتياطي من الدقيق لشركات ...
ليبيا
نورلاند يلتقي افتراضياً قادة الكشافة الليبيين
ليبيا
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رونالدو يعتذر لجماهير يوفنتوس