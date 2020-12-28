السفير الأميركي يؤكد للمشري حرص واشنطن على إنجاح الحوار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 09:39 مساء
خالد المشري (يمين) والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حرص واشنطن على إنجاح مسار الحوار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء تأكيد نورلاند خلال لقاء أجراه اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عبر تطبيق «زوم».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري ونورلاند ناقشا خلال اللقاء «التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري ونورلاند أكدا «خلال اللقاء حرصَهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام».

وأوضح المصدر أن السفير الأميركي أكد من جهته «أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح مسار الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
«الحكم المحلي» تبحث إعادة صياغة لائحة عمل مخاتير المحلات
ليبيا
بالفيديو: أشرف عبدالباقي ومروان موسى يجتمعان في «فلوريدا»
ثقافة وفن
زعفران كشمير ضحية التغير المناخي
علوم وتكنولوجيا
العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟