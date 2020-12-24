«مكافحة الأمراض»: 846 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 01:15 مساء
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 905 مصابين، في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 5009 عينات موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1974 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1260 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 236 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 43 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 70 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 164 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 144 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 44 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 92 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 218 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 27 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 66 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة 11 عينة، ومختبر «PCR» مركز العزل زوارة 160 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 97 ألفا و192 حالة، منها 28 ألفا و132 نشطة، و67 ألفا و661 متعافيا، بينما توفي 1399 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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