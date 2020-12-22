الثني يتابع سير العمل في منفذ امساعد

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، سير العمل في بلدية امساعد خصوصا في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح امعوض، بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة الدكتور عادل الزايدي، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».
- الثني يؤكد العمل على توفير الاحتياجات الملحة لبلديات الجنوب والمهجرين من مرزق
وناقش الاجتماع احتياجات بلدية امساعد وأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجهها، وآليات حلها، إضافة إلى سير عمل المشروعات الحكومية بها ونسب إنجازها، كما تطرق الحضور إلى بحث سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر.