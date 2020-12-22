الثني يتابع سير العمل في منفذ امساعد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 04:22 مساء
الثني (وسط) خلال اجتماعه مع عميد بلدية امساعد ووزير الحكم المحلي، 22 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، سير العمل في بلدية امساعد خصوصا في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح امعوض، بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة الدكتور عادل الزايدي، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

- الثني يؤكد العمل على توفير الاحتياجات الملحة لبلديات الجنوب والمهجرين من مرزق

وناقش الاجتماع احتياجات بلدية امساعد وأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجهها، وآليات حلها، إضافة إلى سير عمل المشروعات الحكومية بها ونسب إنجازها، كما تطرق الحضور إلى بحث سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر.

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