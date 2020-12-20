الثني يؤكد العمل على توفير الاحتياجات الملحة لبلديات الجنوب والمهجرين من مرزق

اجتماع الثني مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. الأحد 20 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، العمل من أجل توفير الاحتياجات الملحة لبلديات المنطقة الجنوبية وكذلك المهجرين من مدينة مرزق، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد الثني خلال اجتماعه، اليوم الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ، عبدالهادي الصغير، ووزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، وعميد بلدية سبها المكلف، إبراهيم الشاوش، ورئيس المجلس التسييري تراغن، عبدالله ياسين، ورئيس المجلس التسييري القطرون، إبراهيم جابر، ورئيس المجلس التسييري مرزق، علي سلامة، وعميد بلدية القرضة المكلف، طلال بشير.

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني اطلع خلال الاجتماع على احتياجات وأوضاع كل بلديات المنطقة الجنوبية وأبرز احتياجاتها، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلحلتها.

وأكد الثني خلال الاجتماع العمل على توفير كل الاحتياجات الملحّة، ومعالجة المشاكل والمختنقات «حسب الأولوية وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ونقص المحروقات والكهرباء».

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني اطلع أيضا خلال الاجتماع على أوضاع المهجرين من بلدية مرزق، وأبرز احتياجاتهم، مؤكدا العمل على توفيرها في القريب العاجل.

اجتماع الثني مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. الأحد 20 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

اجتماع الثني مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. الأحد 20 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)