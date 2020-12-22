مصراتة تسجل 60 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 08:40 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 60 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 12 حالة، بينما توفي مصابان، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 8011 حالة، بينها 1279 نشطة، و6475 متعافيا، فيما توفي 257 آخرون.

وسجلت ليبيا 640 إصابات جديدة بالوباء، منها 80 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم الأحد الماضي.

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