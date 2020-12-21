غوتيريس يعين الكندية جورجيت غانيون منسقا للشؤون الإنسانية في ليبيا

جورجيت غانيون. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، تعيين الكندية جورجيت غانيون في منصب مساعد الأمين العام الجديد له والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، خلفا ليعقوب الحلو الذي سينهي مهمته في 5 يناير المقبل.

وحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن «غانيون حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة يورك في تورنتو الكندية، وماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة إسكس في المملكة المتحدة، وتمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قيادة وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بشأن حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية وتنسيق الفرق متعددة التخصصات في بلدان النزاع وما بعد الصراع.

وعملت المنسقة الإنسانية الجديدة «في منصب مدير العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، حيث قادت العمل الموضوعي والتشغيلي لـ94 من التواجد الميداني للمكتب حول العالم بين العامين 2010 و2015.

كما شغلت غانيون منصب مديرة حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) ومقرها كابل، ومديرة ومستشارة أولى في مجال حماية المدنيين وحقوق الإنسان وسيادة القانون لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

وأعرب بيان الأمين العام عن امتنانه لخدمات الحلو المتميزة في دعم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.