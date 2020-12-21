تراجع الدولار في ختام تعاملات السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 07:22 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تراجع سعر صرف سعر الدولار مقابل الدينار في نهاية تعاملات الإثنين بالسوق الموازية. 

وسجل سعر العملة الأميركية 5.67 دينار مقابل 5.72 دينار في بداية التعاملات بفارق 5 قروش، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأربعاء الماضي، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من 3 يناير المقبل؛ على أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

واستقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 7.57 دينار، واليورو عند 6.90 دينار، كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.74 دينار، والعملة التونسية عند 2.17 دينار.

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