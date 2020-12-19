كوندي: غينيا عازمة على تكثيف الجهود لإيجاد سلام نهائي في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 19 ديسمبر 2020, 06:03 مساء
لقاء المستشار عقيلة صالح مع الرئيس ألفا كوندي في كوناكري. الجمعة 18 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

قال رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي، إنه «يخطط لتكثيف جهوده بهدف مساعدة ليبيا على استعادة صورتها السابقة»، مضيفا أنه من الضروري مساعدة ليبيا على إيجاد سلام نهائي للأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء كوندي، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة لرئاسة غينيا، مع عقيلة صالح قبل ختام زيارة الأخير اليوم السبت، إلى العاصمة كوناكري.

وأوضح كوندي، أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «السبل والوسائل التي يمكن أن تجعل من الممكن، إنهاء العنف في ليبيا، والذي اجتاحها منذ رحيل القذافي».

عقيلة صالح يلتقي رئيس غينيا في كوناكري

وكان رئيس مجلس النواب، التقى ظهر أمس الجمعة، رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي في العاصمة كوناكري.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت، إن المستشار عقيلة صالح بحث مع الرئيس الغيني، عددا من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقدم التهنئة للرئيس ألفا كوندي لمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا كوناكري.

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