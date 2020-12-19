عقيلة صالح يلتقي رئيس غينيا في كوناكري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 01:35 صباحا
لقاء المستشار عقيلة صالح مع الرئيس ألفا كوندي في كوناكري. الجمعة 18 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ظهر أمس الجمعة، رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي في العاصمة كوناكري.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت إن المستشار عقيلة صالح بحث مع الرئيس الغيني عدد من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقدم التهنئة للرئيس ألفا كوندي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا كوناكري.

وأشار مجلس النواب إلى أن المستشار عقيلة صالح وصل إلى غينيا كوناكري، أمس الخميس، «في زيارة رسمية تستغرق يومين بناءً على دعوة رسمية من رئيس جمهورية غينيا كوناكري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرق الدوري الإنكليزي الممتاز تدخل فترة المباريات المضغوطة
رياضة عالمية
مايك بنس يتلقى لقاح «كورونا» في بث مباشر
دولى
دراسة: «كورونا» مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
عقيلة صالح يصل غينيا ويطلب مساعدة كوندي لحل الأزمة الليبية
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
العدد 265 من جريدة «الوسط»: مصير خطة ستيفاني.. وتداعيات توحيد سعر الصرف
ليبيا
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدول الفقيرة تتسلم أولى لقاحات «كورونا» في الربع الأول من 2021