السوق الموازية: هبوط كبير للعملات الدولية أمام الدينار الليبي

هبطت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم السبت.

وأظهرت صفحات معنية بأسعار تلك العملات أن الدولار فقد 11 قرشا بعد ظهر اليوم ليتراجع إلى 5.78 دينار مقابل 5.87 سجلها أول من أمس في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

كذلك تراجعت العملة الأوروبية بواقع عشرة قروش ليسجل سعر صرف اليورو 7.10 دينار اليوم مقابل 7.20 دينار الخميس، وأيضا العملة البريطانية التي انخفضت بواقع 19 قرشا إلى 7.81 دينار مقابل 8 دينارات.

في حين استقر سعرف صرف الليرة التركية دون تغيير عند 0.77 دينار، بينما نزل سعر صرف الدينار التونسي اليوم إلى 2.17 دينار ليبي، مقابل 2.22 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قرر الأربعاء الماضي بالإجماع، توحيد سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية ابتداء من الثالث من يناير المقبل، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن سعر صرف الدولار يعادل 4.48 دينار.