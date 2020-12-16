«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 12:12 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع، اليوم الأربعاء، توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير.

جاء ذلك خلال اجتماع المصرف  لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة، حيث سيسري هذا السعر  على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وفق بيان المصرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما شاركت صفحة المصرف المركزي في البيضاء نفس البيان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع «سادته روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن»، لافتا إلى أن مجلس الإدارة «سيكثف اجتماعاته الأسابيع المقبلة؛ بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حل الشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية، ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين».

يذكر أن حقوق السحب الخاصة التي يرتبط الدينار الليبي بها، هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية للدول الأعضاء، ويستخدم كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة عملات هي الدولار واليورو والاسترليني و الين الياباني، ثم انضم لها أخيرا اليوان الصيني.

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