البحرية الليبية تنقذ 126 مهاجرًا من الغرق شمال شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 06:11 مساء
إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق شمال شرق طرابلس, 18 ديسمبر 2020. (البحرية الليبية)

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، عن إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق في البحر في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، شمال شرق طرابلس.

وأوضح الناطق أن الزورق الكفاح، التابع للقوات البحرية الليبية قام صباح اليوم الجمعة، بعملية إنقاذ ناجحة لـ126 مهاجراً بعد ورود إشارة استغاثة لمركز البحث والإنقاذ الليبي بوجود قارب مطاطي لونه أسود شمال شرق طرابلس يحتاج إلى عملية إغاثة وإنقاذ.

ووفق بيان  لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم، تمت المهمة بنجاح وإنزال المهاجرين في نقطة ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم إلي شرطة الهجرة.

إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق شمال شرق طرابلس, 18 ديسمبر 2020. (البحرية الليبية)
إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق شمال شرق طرابلس, 18 ديسمبر 2020. (البحرية الليبية)
إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق شمال شرق طرابلس, 18 ديسمبر 2020. (البحرية الليبية)
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