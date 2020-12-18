تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا في سبها خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 04:37 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية، أمس الخميس، و14 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه استقبل 42 عينة، لفحصها من فيروس كورونا، أظهر التحاليل المعملية سلبية 17 حالة، فيما تأكد إصابة 25 حالة منها 18 جديدة، و7 مخالطة.

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ولفت البيان إلى أن حالات الإصابة توزعت على سبها التي سجلت 14 حالة منها 11 جديدة و3 مخالطة.

كما تم تسجيل 8حالات في تراغن، منها 4 مخالطة ومثلها جديدة، وحالتين جديدتين في مرزق، وحالة جديدة في الغريفة.

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