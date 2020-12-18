«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 11:48 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البجري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم.
- الرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على زوارة وطرابلس.
- ارتفاع الموج بين نصف متر و1.5 متر.
- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر أحيانا.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الخليج وبنغازي، وشمالية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و15 درجة مئوية.
- ارتفاع الموج بين ربع متر و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيد.

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