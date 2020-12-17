«مكافحة الأمراض»: 706 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 511 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 4943 عينة موزعة موزعة كالتالي: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1880 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1500 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 235 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 202 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 238 عينة.



إضافة إلى مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 122 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 22 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا 15 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 45 عينة، ومختبر مصراتة الطبي 166 عينة، ومختبر فرع المركز الجفرة ست عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز طبرق عينة واحدة.



وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 93 ألفا و283 حالة، منها 28 ألفا و715 نشطة، و63 ألفا و231 متعافى، بينما توفى 1337 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.