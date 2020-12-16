«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 05:26 مساء
مخبز عمر المختار في طرابلس، 16 ديسمبر 2020. (الرقابة على الأغذية والأدوية)

وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، إنذارا بالإغلاق إلى مخبز في شارع عمر المختار بالعاصمة طرابلس؛ نظرًا لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توافرها.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي المركز رفقة نقطة الحرس البلدي على عدة مخابز بالعاصمة طرابلس، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقياسية، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

- «الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبزين في طرابلس المركز

وأشار المركز إلى أن مفتشيه رصدوا عدة مخالفات في مخبز «عمر المختار»، تشمل عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم ارتدائهم الزي الرسمي، ورداءة نظام التهوية داخل المخبز وسوء النظافة العامة، إضافة إلى عدم وجود غربال كهربائي، ورداءة طرق التخلص من القمامة، وعدم وجود برنامج الأمن والسلامة.

مخبز عمر المختار في طرابلس، 16 ديسمبر 2020. (الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخبز عمر المختار في طرابلس، 16 ديسمبر 2020. (الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخبز عمر المختار في طرابلس، 16 ديسمبر 2020. (الرقابة على الأغذية والأدوية)
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