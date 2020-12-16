مجلس الأمن يوافق على مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 08:29 صباحا
مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الثلاثاء على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقضي بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

ويحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس بسبب الإجهاد، بينما يأتي وينسلاند خلفا لملادينوف، الذي قضى السنوات الخمس الماضية كوسيط للأمم المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأنهت التعيينات أشهرا من خلافات بين أعضاء المجلس بسبب رغبة أميركية لتقسيم الدور الليبي، حيث يدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع، ووافق مجلس الأمن على هذا لكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان، على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، معربين عن تطلعهم إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات الرصد الفعال لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، كما كرر المجلس الدعوة إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

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