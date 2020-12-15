«تسييري طبرق» يبحث مع ممثل البلدية في مجلس النواب المشاكل الأمنية بالمدينة

اجتماع في بلدية طبرق لمناقشة المشاكل الأمنية بالمدينة, 15 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم، وبحضور ممثلين عن مديرية الأمن والشرطة العسكرية والحرس البلدي والدعم المركزي وإدارة البحث الجنائي، الأمور الأمنية التي تخص الشارع بمدينة طبرق والمشاكل التي تعترض قطاع الأمن.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن أبرز الأمور الأمنية التي تمت مناقشتها هي تأمين الشارع بمدينة طبرق، والمشاكل التي تعترض قطاع الأمن ومحاربة كافة الظواهر السلبية بالمدينة وتأمين المقار العامة والخاصة.

وبحسب البلدية، تطرق بوالخطابية إلى الإجراءات القادمة الخاصة بافتتاح السلخانة الجديدة بمنطقة الخوير، التي سيتم افتتاحها 22 من ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه سيتم مصادرة أي لحوم تباع غير مختومة ومذبوحة في السلخانة الجديدة، تحت إشراف أطباء بيطريين معتمدين وتحت رقابة أمنية شديدة.

وتابع المكتب أن المجلس التسييري لبلدية طبرق، أكد أن الدوريات الأمنية ستنطلق لمتابعة المجازر واللحوم المخالفة التي ستتم مصادرتها.

اجتماع في بلدية طبرق لمناقشة المشاكل الأمنية بالمدينة, 15 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

اجتماع في بلدية طبرق لمناقشة المشاكل الأمنية بالمدينة, 15 ديسمبر 2020. (الإنترنت)