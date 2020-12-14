أعضاء نقابة التعليم العالي ببني وليد يستنكرون مقتل استاذ بكلية التقنية الإلكترونية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 04:36 مساء
أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي ببني وليد أثناء تلاوة البيان. (الإنترنت)

أصدر أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي ببني وليد، اليوم الإثنين، بيانا استنكروا فيه مقتل عضو هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية، الدكتور عبدالله سليمان، الأسبوع الماضي، وسط مقر الكلية.

واعتبر البيان أن مقتل الدكتور عبدالله سليمان «عمل ممنهج وسياسة تهدف إلى اغتيال الكوادر والعلماء اللذين يعول عليهم في بناء الوطن»، مشيرا إلى أن «ما يحدث في دولة العراق ليس ببعيد».

وحمل أعضاء النقابة المسؤولية الكاملة «لوزارتي الداخلية والتعليم لعدم وضوح رؤيتهما بخصوص الأمن داخل مؤسسات التعليم بوجه عام، مما أدى إلى استفحال الجريمة داخل تلك المؤسسات حتى وصل الأمر للقتل».

وأكد البيان «تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع المجلس البلدي والاجتماعي والجهات الأمنية داخل المدينة لوضع تصور واضح لحماية المؤسسات التعليمية داخل المدينة».

ونوه أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي ببني وليد إلى أنه «في حال عجز المؤسسات الأمنية داخل المدينة في حماية وتأمين المؤسسات التعليمية سنطالب بدخول قوة أمنية من خارج المدينة تتبع وزارة الداخلية لحماية تلك المؤسسات والكوادر التعليمية، وإلا سنطر إلى إيقاف الدراسة نهائيا.

اجتماع أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي ببني وليد لمناقشة قضية مقتل الدكتور عبدالله سليمان. (الإنترنت)
اجتماع أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي ببني وليد لمناقشة قضية مقتل الدكتور عبدالله سليمان. (الإنترنت)
اجتماع أعضاء نقابة مؤسسات التعليم العالي ببني وليد لمناقشة قضية مقتل الدكتور عبدالله سليمان. (الإنترنت)
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