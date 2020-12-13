السراج ناعيا النائب عمر قرميل: خسر الوطن برحيله قيمة وطنية وسياسية كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 06:57 مساء
عضو مجلس النواب عن الزنتان الراحل عمر غيث قرميل. (الإنترنت)

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عمر غيث قرميل، قائلا: «خسر الوطن برحيله قيمة وطنية وسياسية كبيرة».

وأضاف السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن قرميل «رحل في وهو في أوجل عطائه مخلفا سيرة عطرة»، مقدما تعازيه إلى أسرة الفقيد وآل قرميل وأعضاء مجلس النواب.

وقدم المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعازيهم لأسرة النائب عمر غيث قرميل وأهالي الزنتان.

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وتوفي عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عن الزنتان، عمر غيث قرميل، في وقت سابق اليوم بالمملكة الغربية جراء معاناته مع المرض إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

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