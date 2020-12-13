البعثة الأممية تعزي في وفاة النائب عمر غيث قرميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 05:08 مساء
عضو مجلس النواب عن الزنتان الراحل عمر غيث قرميل. (الإنترنت)

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعازيها في وفاة عضو مجلس النواب عن الزنتان وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتور عمر غيث قرميل.

وأعربت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» عن «بالغ الأسى والحزن» لوفاة قرميل، مقدمة تعازيها لأسرة الفقيد وأهله وزملائه في مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتوفي عضو مجلس النواب، عمر غيث قرميل، اليوم الأحد، في المغرب إثر معاناته مع المرض.

- وفاة عضو مجلس النواب عن الزنتان عمر غيث قرميل في المغرب

ونعى أعضاء من مجلس النواب زميلهم الراحل، مشيرين إلى معاناته قبل وفاته مع المرض جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

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