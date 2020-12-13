اتجاه لاعتماد نسبة 61% للتصويت على «منع تولي المناصب»

المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 9 نوفمبر 2020 (الإنترنت).

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة على اجتماعات الحوار السياسي الليبي أن هناك اتجاها قويا لاعتماد نسبة 61% للتصويت على منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي أو الحكومة لكل شخص تولي المسؤولية منذ العام 2014.

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وقالت المصادر إنه سيراعى نسبة «50+ 1» في الإقليم الواحد للتصويت على «منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014، بدل نسبة الـ75% التي كانت سببا في عدم اتخاذ قرار خلال جلسات الحوار بتونس، في جلسة تونس، حيث كانت نتيجة التصويت 61%». وأشارت المصادر إلى أن جلسة التصويت ستعقد في الثالثة عصر اليوم الأحد.